Симферополь, 27 апреля, 2025, 02:07 — ИА Регнум. Украинские власти арестовали в Чёрном море иностранное судно с зерном. Эти действия киевского режима сравнимы с пиратством, прокомментировал 26 апреля глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Komtv.Org Пиратство

«Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий «Пиратов Карибского моря». Но это — не голливудский блокбастер и другое море… Тем не менее, пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти «одной из стран Азии»… Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова. Какие с ней могут быть договорённости? В цивилизованном мире с пиратами и террористами не договариваются», — отметил он в Telegram-канале.

Глава Госсовета республики уточнил, что, по данным СБУ, задержание судна и экипажа проводили в рамках спецоперации во внутренних водах Черноморской акватории Украины.

Константинов выразил недоумение, как с киевским режимом после этого можно заключать какие-либо сделки. Украинские порты превратились в настоящие пиратские базы, моряки всего мира должны по возможности избегать их как подводных рифов, заключил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, государственная пограничная служба Украины объявила о задержании иностранного судна и экипажа в Чёрном море. Утверждалось, что судно якобы незаконно вывозило украинское зерно из Крыма. Также в ведомстве заявили, что в конце 2024 года сухогруз доставил из порта Севастополя около 5 тыс. тонн пшеницы. Во время обыска на борту было изъято навигационное оборудование, документы и другие доказательства причастности к незаконной перевозке, добавили в госпогранслужбе.

В июле 2024 года в Одесской области арестовали сухогруз, шедший под флагом Камеруна. Ранее судно Usko Mfu заходило в Севастополь. Как уточнили в Генпрокуратуре Украины, Usko Mfu задержали в порту города Рени, а затем наложили на него арест. Украинские силовики также задержали капитана сухогруза — гражданина Азербайджана, обвинив его в «нарушении порядка въезда в Крым». На борту судна прошли обыски, в ходе которых изъяли судовую документацию, систему идентификации судов АИС, компьютер, а также документацию, выданную администрацией Севастопольского морского торгового порта.