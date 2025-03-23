Симферополь, 23 марта, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил невероятное преступление против своего народа. Об этом 23 марта заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Он, конечно, несчастный человек, Зеленский. Он втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. И люди не вернутся в города не только потому, что там нет электроэнергии, нет газа, никогда не было дорог и инфраструктуры», — заявил Константинов.

Отмечается, что вместо обустройства и сохранения украинского государства глава киевского режима занялся откровенным предательством и моральным, конфессиональным и физическим разрушением своей страны.

«Подписание мира в Стамбуле, которое он не сделал, ему и его потомкам не простят никогда. Теперь Зеленскому не отвертеться. И его желание воевать до последнего украинца делает его вдвойне несчастным человеком, у которого есть вдобавок серьезные проблемы с психикой», — сообщил глава парламента в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин напомнил, что достигнутые в марте 2022 года стамбульские соглашения между Россией и Украиной были сорваны. Глава российского государства подчеркнул, что проект договора подписал глава украинской делегации Давид Арахамия, однако экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Киев продолжить вооруженное противостояние с Москвой.

Кроме того, в мае того же года российский лидер допустил, что согласованный в Стамбуле парафированный проект договора между российской и украинской сторонами мог бы снова стать базой для разрешения конфликта.

В список условий стамбульских соглашений входил отказ Украины от членства в НАТО, размещения иностранных военных на своей территории, а также от разработки ядерного оружия. Согласно договоренностям, Киев имел право проводить военные учения исключительно с согласия стран-гарантов. При соблюдению условий Украина могла рассчитывать на международные гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО, за исключением территории Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик.