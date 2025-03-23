Симферополь, 23 марта, 2025, 09:31 — ИА Регнум. У западных стран имеются все основания для признания российского статуса Крыма. Об этом 23 марта заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Константинов отметил, что считает хорошим знаком начало на Западе дискуссии по признанию Крыма, и напомнил, что российская сторона всегда считала образцом для решения этого вопроса именно соблюдение всех норм международного права, а также их правильную трактовку и практическое использование.

«Оснований для признания Крыма более чем [достаточно]. У нас было законное право на самоопределение, и это самое важное в мировой политике», — привело его слова «РИА Новости».

По словам главы парламента региона, ни у одного приезжавшего на полуостров с 2014 года международного эксперта не возникло сомнений в правоте жителей Крыма и трактовке юридических оснований для проведения референдума по вопросу о воссоединении региона с Россией.

«Ситуация, когда Крым хотели полностью уничтожить как субъект, как идентичность, как культуру, как народ, как людей, — это и дало право на проведение референдума. Крым стал примером бескровной реализации права народа на самоопределение», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта издание Semafor написало, что администрация президента США Дональда Трампа может признать Крым территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта. При этом отмечалось, что конкретных решений по этому вопросу на данный момент принято не было.

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф 22 марта заявил, что статус Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей будет ключевым вопросом в конфликте на Украине. Он признал, что в этих регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 февраля отмечал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.