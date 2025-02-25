Симферополь, 25 февраля, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся удержаться у власти на Украине. Такое мнение 25 февраля высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Спикер считает, что новым кандидатом на должность главы государства станет тот, кто удобен США. При этом, по его словам, Зеленского могут вообще исключить из числа участников будущих президентских выборов.

«Если Вашингтон добьется проведения выборов на Украине, то он их и проконтролирует. Пусть сами помучаются и потасуют старую засаленную колоду кандидатов. Одно становится всё более очевидным: следующим президентом Украины будет не Зеленский», ― процитировало «РИА Новости» Константинова.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Согласно конституции Украины, новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.

Выборы главы государства были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения. При этом официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента. Сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент США Дональд Трамп 18 февраля поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев. Американский лидер также назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов.

Депутаты Верховной рады 24 февраля не поддержали проект постановления о продлении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного главы украинского государства. В тот же день депутат Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на одном из ближайших заседаний украинского парламента вновь состоится голосование по заявлению о поддержке Зеленского.

Телеканал АВС со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что некоторые представители окружения президента США хотят заменить главу киевского режима на более сговорчивого политика.