Симферополь, 11 апреля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Рассчитывать на скорое завершение конфликта на Украине не стоит, полагает председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Слово «быстро» не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего года, это уже можно будет считать его быстрым завершением», — сказал Константинов.

По его словам, за день, образно говоря, подобные проблемы не решаются. Если же конфликт удастся решить в ближайшие месяцы, это войдёт в историю как быстрое решение, отметил глава крымского парламента.

Константинов напомнил, что пути выхода из кризиса на Ближнем Востоке обсуждаются последние 80 лет, а по большому счёту — тысячелетия. Но точки соприкосновения никак не удаётся найти, добавил он.

Ранее директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что Москва готова обсуждать с Киевом серьёзные и реалистичные предложения по урегулированию конфликта, которые учитывали бы современные реалии и вели к устранению первопричин украинского кризиса. Но киевский режим своим поведением показывает, что не готов к этому, отметил дипломат.

Президент России Владимир Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоялась 18 марта. Российский лидер отметил, что урегулирование должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер, а также учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.

Ранее Путин подчёркивал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.