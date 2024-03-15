Материалы с тегом «Скотт Риттер»
В США рассказали, кого Макрон может отправить на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может оперативно отправить на Украину лишь один батальон. Об этом заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX. «Какие французские подразделения поедут на Украину? Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине...
15 марта 2024
Продолжая конфликт, Украина рискует Одессой и Харьковом — Риттер
Продолжение военного конфликта угрожает Украине сдачей России нескольких городов, в том числе Одессы и Харькова. Так считает экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. При этом эксперт предположил, что у киевского режима ещё есть возможность сохранить территории. «Не уверен, что для...
новость часа
14 марта 2024
Риттер заявил об угрозе для США из-за слов Макрона о вводе войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в конфликт с Россией своим призывом ввести войска на Украину, заявил журналистам офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом пишет «РИА Новости». Эксперт считает, что французский лидер ведёт провокационную игру. Риттер...
9 марта 2024
Атака на Крымский мост станет актом войны против России, заявил Риттер
Атака немецкими крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту, возможность которой обсуждали высокопоставленные офицеры бундесвера, будет прямым актом войны против России. Такое мнение 8 марта высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя утечку разговора немецких...
8 марта 2024
Экс-разведчик Риттер назвал вероятную причину отставки Нуланд
Отставка заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд связана с её разногласиями с основным политическим курсом Белого дома. Такое предположение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону 5 марта. «Давайте напрямую: это не её добровольное...
6 марта 2024
Экс-разведчик США Риттер пришёл в ярость от заявления главы Пентагона
Главу Пентагона Ллойда Остина, заявившего конгрессменам о возможной войне между Россией и НАТО, обвинил во лжи экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Соответствующее заявление Риттер сделал 4 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Как пояснил Риттер, заявления официальных лиц стран НАТО о...
5 марта 2024
В США раскрыли план готовившегося ЦРУ удара по России
Американское Центральное разведывательное управление готовилось нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали возводить для этого военные базы, заявил 29 февраля экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works. «После поддержанного ЦРУ...
29 февраля 2024
В США заявили, что Россия лишила ВСУ возможности применять БПЛА
Вооружённые силы России лишили украинские войска возможности эффективно применять беспилотные летательные аппараты, продолжая уничтожать операторов дронов. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. «Лучший способ остановить эти дроны — ликвидировать людей...
новость часа
26 февраля 2024
В США назвали сдачу ВСУ Авдеевки провозвестником стратегической победы РФ
Бегство украинских войск из Авдеевки является провозвестником стратегической победы России в конфликте. Такое мнение 23 февраля высказал экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. «Битва за Авдеевку, думаю, станет первым из многих украинских поражений, которые приведут к...
23 февраля 2024
В США рассказали о желании Запада урегулировать конфликт с Россией
Страны Запада отчаянно желают разрешить украинский конфликт путём переговоров с Россией, но не могут выработать формулу мира, так как этому препятствует Киев. Об этом рассказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. «Факт заключается в том, что...
18 февраля 2024
Экс-разведчик Риттер предрёк США поражение на Украине и Ближнем Востоке
Соединённые Штаты проигрывают России на Украине и терпят поражение на Ближнем Востоке, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер. «Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединённые Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это», — сказал он в интервью YouTube-каналу...
12 февраля 2024
Экс-разведчик США Риттер указал, что Карлсон лучший дипломат, чем Клинтон
Никаких прав критиковать журналиста Такера Карлсона нет у экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, поскольку как дипломат она значительно хуже него. Такое заявление сделал 10 февраля бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Риттер прокомментировал слова...
11 февраля 2024
Интервью Путина Карлсону. Главное
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало неподдельный интерес во всём мире. За первые часы его посмотрели уже более 70 миллионов раз. И это число продолжает расти. Разговор об истории России и Украины, расширении НАТО, киевском госперевороте...
9 февраля 2024
Риттер назвал интервью Путина шагом к спасению человечества
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является важным шагом на пути, который может спасти человечество. Такое мнение в соцсети Х высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно...
9 февраля 2024
Риттер назвал интервью Путина Карлсону информационной бомбой
Американское общество столкнётся с информационной бомбой в связи с выходом интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил 7 февраля бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector. Он пояснил, что эту беседу покажут по всем...
8 февраля 2024
В США заявили о начале кризиса на Украине из-за провалов ВСУ
На Украине на фоне военных провалов армии и конфликта между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным начался военно-политический кризис. Такое мнение 7 февраля высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging...
7 февраля 2024
Скотт Риттер впервые побывал в Луганске
Американский военный эксперт, бывший разведчик корпуса морской пехоты Вооружённых сил США Скотт Риттер впервые побывал в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале. «Эксперт посетил дорогие нам мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим...
3 февраля 2024
В США предупредили о жёстком ответе России на планы Вашингтона
От России последует жёсткий ответ на намерения США разместить ракетные вооружения на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector бывший американский разведчик Скотт Риттер. Соединённые Штаты нарушили международные договоренности, разместив в Румынии и Польше системы Aegis, приводя...
новость часа
1 февраля 2024
В США заявили, что ВС России могут освободить Одессу в случае угрозы Крыму
В случае необходимости Россия может принять решение об освобождении Одессы, чтобы обеспечить безопасность Крыма. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Он отметил, что базирующиеся в Одессе подразделения ВСУ угрожают безопасности Крыма, поэтому...
новость часа
30 января 2024
В США сделали неожиданное заявление о России
Властям Соединённых Штатов Америки нужно сконцентрироваться на восстановлении отношений с Россией. Такое мнение 28 января высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в соцсети Х. «Восстановление отношений с Россией должно стать нашим главным приоритетом», — написал он. По словам...
28 января 2024