Вашингтон, 22 января, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Требование президента США Дональда Трампа увеличить до 5% от ВВП расходы на оборону для европейских стран — членов НАТО является сигналом о скором разрыве Вашингтона с альянсом. Так прокомментировал заявление Трампа американский разведчик в отставке Скотт Риттер 21 января в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Денис Асланов/Sputnik/РИА Новости

«Трамп фактически предупредил Европу: пять процентов или умри. НАТО не сможет достичь пяти процентов, и Трамп это знает. И, таким образом, это по сути сигнал Трампа для НАТО: «Это конец», — пояснил Риттер, уточняя, что странам Евросоюза политик послал чёткий сигнал о разрыве 75-летних отношений США и НАТО.

По мнению эксперта, вступление в должность нового президента США Трампа знаменует собой начало нового мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Белого дома Трамп, США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других стран — членов НАТО, и это смешно, так как Украина не является соседней страной для Соединённых Штатов, но расположена рядом со странами Европы.

Кроме того, Трамп указал, что страны — участники Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП, чтобы «сравнять счёт» с США.