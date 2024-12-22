Вашингтон, 22 декабря, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Киевский режим совершает акты терроризма, нанося удары по российской территории. Таким мнением поделился бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма, и то, что украинцы сейчас делают, — это терроризм. Просто и чётко. Они не смогут добиться того, чего хотят. Я думаю, Россия понимает, что Украина и её союзники, я извиняюсь, сумасшедшие», — прокомментировал Риттер атаку беспилотников ВСУ в Казани в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Недавняя атака украинскими беспилотниками на столицу Татарстана продиктована политическими мотивами, удары не имели никакой военной ценности, подчеркнул экс-разведчик.

По его словам, атаки ВСУ направлены на намеренную эскалацию с целью спровоцировать Россию на ответный удар.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 декабря Казань подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов ударили по жилому массиву, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось. Для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений, отметили в Минобороны России.

Украинские удары беспилотниками по жилым домам в Казани не останутся без ответа со стороны России, заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

20 декабря Вооружённые силы Украины атаковали ракетами Рыльск. Было зафиксировано около 15 прилётов. Во время атаки противника российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что всего травмы получили 12 человек, девять госпитализировали в областную больницу, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Пять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску.