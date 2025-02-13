Вашингтон, 13 февраля, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Россия возьмёт под свой контроль переговорный процесс с США по украинскому конфликту. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«США и Россия проведут переговоры без участия Украины и без соглашения о перемирии. Это означает, что Россия будет контролировать процесс и ситуацию на поле боя», — написал отставной офицер в соцсети Х.

По его мнению, президент США Дональд Трамп намеренно это делает, чтобы заставить Украину умолять о мире.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил временное затишье в зоне боевых действий на Украине. По словам президента США, Путин ответил, что Россию не устраивает «перемирие», нужен мир навсегда.

После беседы Трамп заявил, что Путин стремится завершить конфликт на Украине. Российский президент хочет мира, добавил глава Белого дома.

Россия не раз заявляла, что готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. При этом необходимо учесть законные интересы российской стороны, подчёркивал неоднократно глава государства.