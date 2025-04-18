Вашингтон, 19 апреля, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио вмешивается в переговорный процесс по Украине и играет на руку киевскому режиму, заявляя о возможном прекращении участия в мирном урегулировании. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон «займется чем-то еще».

«Заявление Рубио на самом деле во многом усиливает Европу и Украину, потому что теперь всё, что им нужно сделать, это затянуть этот вопрос», — отметил Риттер в интервью Sputnik.

Он также отметил, что Киев и ЕС стремятся исключить США из мирных переговоров, чтобы продолжать опосредованный конфликт с Россией. По мнению аналитика, такая политика противоречит подходу, который поддерживает президент США Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Рубио также отмечал, что Вашингтон откажется участвовать в переговорах по Украине, если они затянутся. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что при обсуждении мирного урегулирования конфликта есть некоторое продвижение, но нужно провести ещё много сложных обсуждений.

Позже Трамп заявил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон конфликта будет их саботировать. При этом американский лидер добавил, что не хочет полного выхода США из переговоров. Он также отметил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта.

Директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников, комментируя заявления руководителей США о возможном выходе Вашингтона из переговоров, отметил, что за последние три месяца американская администрация неоднократно делала противоречащие друг другу высказывания, а потому данная угроза может быть и не реализована. Солонников добавил, что в случае выхода из переговорного процесса США могут увеличить давление на Москву и Киев. Эксперт полагает, что решение будет зависеть от лоббистских групп в окружении Трампа.