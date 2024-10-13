Вашингтон, 14 октября, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, пока не добьётся своих целей и не возьмёт под полный контроль территории новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Россия сделает всё возможное, чтобы вернуть контроль над всей своей территорией», — сказал он.

По его словам, единственный способ предотвратить это — победить на поле боя, но пока не видно, чтобы Россия терпела поражение.

В любом случае Москва добьётся поставленных целей спецоперации, киевский режим будет вынужден покинуть территории новых российских регионов, подчеркнул экс-разведчик США.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле неоднократно отмечали, что Россия закончит СВО только тогда, когда добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность для будущих поколений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что в этом случае нет конкретных временных рамок. Москва рассчитывает, что быстрое завершение спецоперации лучше, чем медленное, добавил он.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации, одна из них — денацификация. Российский лидер добавил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.