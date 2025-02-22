Вашингтон, 22 февраля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп стремится к стабильности в Европе. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Global Look Press/Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Трамп стремится к стабильности в Европе», — процитировало его «РИА Новости» 22 февраля.

Отмечается, что он также заявил, что мнение американского лидера уже совпало со многими основными позициями России, в частности, по отказу принять Украину в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля США впервые не поддержали антироссийский проект резолюции ГА ООН. Отмечается, что Вашингтон отказался осудить Москву за начало спецоперации и призвал к прочному миру между РФ и Украиной.

В том же месяце Трамп заявил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания президента президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, американский лидер признал, что желание Запада включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать спецоперацию, и добавил, что Россия давно заявляла о невозможности членства Украины в альянсе.