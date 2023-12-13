Материалы с тегом «Саули Ниинистё»
Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом
Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 декабря после визита в США неожиданно прибыл в Норвегию. Об этом сообщила газета Dagbladet. О его визите ранее не объявляли. Самолёт с украинским политиком приземлился 8 часов утра (10:00 мск) в аэропорту Осло. Это первый визит Зеленского в Норвегию...
13 декабря 2023
В Финляндии заявили о планах разместить в стране военный контингент США
Руководство Финляндии собирается разместить американские войска на своей территории на фоне «пограничного кризиса» с Россией, заявил политолог Йохан Бэкман в беседе с «РИА Новости», комментируя сентябрьскую статью финского издания Iltalehti. По мнению Бэкмана, на данный момент соглашение между...
5 декабря 2023
Политолог высмеял слова президента Финляндии о разговоре с Путиным
Желание президента Финляндии Саули Ниинистё поговорить с российским лидером Владимиром Путиным выглядит смешно, потому что сам он этот диалог не инициирует, а лишь ждёт, хотя Россия совсем не нуждается в подобных безрезультатных переговорах. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог...
19 октября 2023
Ниинистё: Путин на одной из встреч полчаса рассказывал о поэзии Лермонтова
Президент России Владимир Путин на одной из встреч с главой Финляндии Саули Ниинистё более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». Об этом финский президент сообщил в интервью газете The New York Times, опубликованном 17 сентября. Ниинистё признался, что хотел...
17 сентября 2023
Президент Финляндии призвал Запад и Россию к терпению
Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете The New York Times, опубликованном 17 сентября. «Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать...
17 сентября 2023
Финляндия отказалась передавать Киеву истребители
Хельсинки пока не готов передать Киеву свои истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению боевых самолётов. Об этом 3 мая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. «У Финляндии есть только старые самолёты Hornet, которые...
3 мая 2023
Президенту Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о НАТО
Президенту Финляндии Саули Ниинистё забыли включить трансляцию перевода ответа украинского президента Владимира Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО. Он рассказал об этом 3 мая на совместной пресс-конференции с Зеленским. В ходе мероприятия украинскому президенту задали вопрос о том, какие...
3 мая 2023
В Киеве рассказали, сколько Зеленский пробудет в Финляндии
Президент Украины Владимир Зеленский пробудет в Финляндии один день, однако на Украину вернётся не сразу. Об этом 3 мая сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Украинский лидер 3 мая по приглашению...
3 мая 2023
Президент Украины прибыл в Финляндию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию. Об этом 3 мая сообщила канцелярия финского президента. Украинский лидер прибыл с визитом в Хельсинки по приглашению президента республики. Во время визита глава Украины встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Стороны обсудят...
3 мая 2023
Ниинистё отверг идею закрыть консульство России на Аландских островах
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах, сообщил телеканал Yle. «Роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика», — сказал Ниинистё. Глава финского государства отметил, что спецслужбы следят за работой российского...
22 апреля 2023