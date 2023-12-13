Осло, 13 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 13 декабря неожиданно прибыл в Норвегию. Об этом заявили в норвежском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

О его визите ранее не объявляли, сообщило агентство Reuters.

Украинский политик уже встретился с президентом страны Саули Ниинистё. Во второй половине дня Ниинистё проведёт саммит стран Северной Европы и Украины, в котором примут участие Зеленский, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

В правительстве также добавили, что в ходе встречи Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в числе прочих тем стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины со стороны Норвегии.

«Я тепло приветствую Владимира Зеленского в Норвегии. Теперь я с нетерпением жду встречи и общения с ним», ― сказал Стёре.

В начале мая Зеленский с необъявленным визитом посетил Финляндию. Там он рассчитывал встретиться с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. 19 августа украинский политик вместе с супругой Еленой Зеленскойприбыл с визитом в Швецию.

Как сообщалоИА Регнум, 11–12 декабря состоялся визит Зеленского в США. Он посетил Конгресс США, где выступил с речью и провёл встречи с сенаторами от обеих партий и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Член Сената Эрик Шмитт заявил, что это выступление не привнесло какой-либо новой информации. Он назвал речь Зеленского «старым хламом». Парламентарий также подчеркнул, что для него и его коллег есть более важные темы, чем то, о чём говорил Зеленский.

В тот же день состоялись переговоры украинского политика с президентом США Джо Байденом. На встрече он заявил, что хочет как можно скорее начать работу с замороженными российскими активами, общую стоимость которых он оценил в $300 млрд.

Кроме того, глава киевского режима прибыл в Белый дом, чтобы провести встречу с президентом США Джо Байденом.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон не принесла желаемых результатов и оказалась пустой. Украинский политик не смог убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США, отметил дипломат. Он добавил, что все устали от «попрошайки из Киева».