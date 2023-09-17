Хельсинки, 17 сентября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете The New York Times, опубликованном 17 сентября.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — сказал он, добавив, что во избежание нового вооружённого конфликта необходимо доверие.

При этом финский президент отметил, что не может предсказать, когда закончатся боевые действия и какой будет жизнь после установления мира.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт.

Позднее ЕК скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям. Таможенным органам рекомендовали разбираться отдельно по каждому случаю нарушения санкций и принимать решения о конфискации имущества с учетом всех обстоятельств.

Руководитель санкционного отдела финского МИДа Пиа Сариваара после этого уточнила, что появившиеся в местных СМИ громкие заголовки о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Суоми или будут конфискованы, действительности не соответствуют. По словам представителя финского МИДа, ведомство обсудит предлагаемые Еврокомиссией рекомендации вместе с другими государствами ЕС, которые граничат с Россией. Также Сариваара заверила, что таможня не конфискует автомобили на границе между Финляндией и Россией, по крайней мере, пока.

Позднее глава МИД Финляндии Элина Валтонен добавила, что автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну до 16 марта 2024 года, но речи о конфискации не идёт.