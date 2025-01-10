Москва, 10 января, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё в своем докладе для Евросоюза привёл несуществующую цитату вождя мирового пролетариата, основателя и первого руководителя Советского Союза Владимира Ленина. Об этом 10 января сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa Саули Ниинистё

Дипломат уточнила, что Ниинистё подготовил для ЕС доклад «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы».

«В предисловии к этому опусу в лучших традициях классиков диалектического материализма Ниинистё выдал цитату Владимира Ленина: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнётесь на сталь — остановитесь». Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова рассказала, что как минимум впервые эта фраза была использована в 1970 году американским журналистом Джо Элсопом и затем была популяризована президентом США Ричардом Никсоном.

По её словам, у Ленина есть фраза про «прощупывание штыком», когда он на IX конференции РКП (б) в 1920 году заявил: «Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?», однако это его единственные подобные слова.

«Никаких размышлений о стали и грязи в речи нет, их, вероятно, добавили тайные поклонники стенограмм лидера мировой революции уже во времена холодной войны», — пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что экс-президент Финляндии уже не в первый раз использует фейки и, к примеру, в 2014 году выдумал якобы существующую старинную «русскую пословицу»: «казак берёт всё, что плохо лежит».

«Надо ли говорить, что подобной пословицы никогда в реальности не существовало? Ниинистё мог бы, конечно, провести элементарный фактчекинг. Тем более что полное собрание сочинений Владимира Ленина в 55 томах давно выложено в сети. Если в Хельсинки из-за их проблем с подводными кабелями интернет совсем забарахлил, готовы направить ссылку посольству Финляндии в Москве», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2024 года российская автономная некоммерческая организация «Диалог» подала иск в суд к минюсту США в ответ на ложные обвинения в свой адрес со стороны американского ФБР и незаконное изъятие домена компании. Гендиректор организации Владимир Табак уточнил, что этим организация оспаривает доказательную базу американской стороны для такого решения.

Во второй половине ноября Табак и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов объявили о создании Ассоциации по выявлению недостоверной информации. Она, помимо прочего, определит единые стандарты фактчекинга и будет проводить образовательную деятельность в этой сфере.