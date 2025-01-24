Хельсинки, 24 января, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё раскритиковал глав стран Европы за то, что они не вели диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 24 января он заявил в интервью телерадиокомпании Yle.

Radek Pietruszka/EPA/ТАСС Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё

Экс-глава Финляндии подчеркнул, что таким поведением Европа может лишить себя участия в решении украинского конфликта.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергся жёсткой критике, когда позвонил Путину. Но теперь мы в такой ситуации, когда с Путиным разговаривает [президент США Дональд] Трамп. По-моему, такое противоречивое поведение создаёт не очень убедительную картину возможностей Европы [по урегулированию конфликта на Украине]», — уточнил Ниинистё.

Он с раздражением отметил, что сейчас европейские политики не хотят вести диалог с президентом России, а только ждут результат его потенциальных переговоров с американским лидером.

Помимо этого, Ниинистё предложил Китаю выступить в качестве гаранта мира для Украины.

«Роль гаранта мира двоякая. Он гарантирует, что враг не нападёт и что гарантированное государство останется в мирном договоре. Если Запад гарантирует Украине, то Китаю было бы хорошо гарантировать России», — подчеркнул он.

22 января глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что США и некоторые европейские страны ранее могли обсуждать возможное окончание украинского конфликта без Киева. Он подчеркнул, что ему бы не хотелось, чтобы этот вопрос решался без него.

Издание American Conservative 16 января написало, что Байден допустил ключевую ошибку в выстраивании отношений с Путиным, когда не договорился с ним об урегулировании конфликта на Украине до его начала. Второй ошибкой, по мнению автора, была его вера в то, что российская экономика от санкций рухнет раньше, чем это сделает украинская армия.

Президент России 20 января заявил о готовности РФ к диалогу с США по украинскому конфликту, но переговоры должны быть нацелены на долгосрочный мир, а не на короткое перемирие. Он подчеркнул, что необходимо будет устранить причины, которые привели к конфликту.