Москва, 19 октября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Желание президента Финляндии Саули Ниинистё поговорить с российским лидером Владимиром Путиным выглядит смешно, потому что сам он этот диалог не инициирует, а лишь ждёт, хотя Россия совсем не нуждается в подобных безрезультатных переговорах. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

FILIP SINGER/EPA/TASS Президент Финляндии Саули Ниинистё

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё в эфире национальной телерадиокомпании Yle выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать достижению мира на Украине. По мнению Ниинистё, ситуация сейчас имеет признаки перерастания «в позиционную войну», а ему бы не хотелось, чтобы конфликт был длительным. При этом президент Финляндии усомнился, что Владимир Путин позвонит ему в скором времени.

«Извините, но зачем Путину звонить президенту Финляндии? Разве для чего-то нам нужен разговор с финнами? Они вступили в НАТО, прервали любые сотрудничества с РФ, и они грозятся отбирать собственность у российских граждан, ущемляют наших туристов. И он ещё ждёт, что после этого Путин ему позвонит и поговорит об Украине?! Это просто смешно», — отметил Светов.

Политолог допустил, что таким образом финский президент проявляет ревность после того, как состоялся личный разговор главы России и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Китае в рамках международного форума. Тогда у венгерского премьера была возможность задать многие волнующие вопросы, в том числе и об Украине. Светов напомнил, что Орбан признавался, что его «не вдохновили» некоторые ответы президента России, но он был доволен плодотворной беседой.

«И потом Путин сказал на пресс-конференции, что Орбан — провенгерский политик, то есть он ставит превыше всего интересы национальные, своего народа и государства, а не коллективные. Это его достоинство. А какой политик Ниинистё? Он же прозападный. И они — все подобные — надувают щёки. И Ниинистё говорит, что будет говорить о конфликте на Украине. Но какое отношение к этому кризису имеет Финляндия, которая поддерживает антироссийские настроения?» — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Хельсинки никак не могут способствовать урегулированию конфликта на Украине. По мнению политолога, президенту Финляндии стоило бы в первую очередь, планируя беседу с Владимиром Путиным, задуматься о сотрудничестве своего государства с Россией и о том, как это бы помогло решению многих внутренних вопросов. Также Светов указал на то, что по мере продолжения СВО будет появляться ещё больше желающих поговорить с российским лидером и таким образом засветиться в мировом информационном пространстве.

«Но нам-то это зачем? Поэтому пусть сидит и ждёт! Скоро его президентский срок истекает, потом будет ждать также другой», — заключил Светов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Финляндия и Швеция уже в скором времени могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях. По словам министра обороны, вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости.

15 октября депутат парламента и бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью сети региональных газет Lännen Media предложил запретить россиянам иметь сразу два гражданства. В то же время кандидат в президенты Финляндии не стал бы лишать россиян возможности подавать заявления на получение финского гражданства. Правда, в этом случае заявитель должен отказаться от российского паспорта и гражданства, считает он.

Как передавало ИА Регнум, правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году намерено облегчить процесс изъятия принадлежащей гражданам России недвижимости. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на министра юстиции Леену Мери.

Ранее Финляндия ещё больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости, проведение банковских платежей из России в банки этой страны крайне затруднительно, это делает невозможным оплату налогов и счетов за объекты недвижимости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей с российскими номерами. Лавров пояснил, что подобные запреты вводят только по отношению к русским.