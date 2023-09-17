Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на одной из встреч с главой Финляндии Саули Ниинистё более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». Об этом финский президент сообщил в интервью газете The New York Times, опубликованном 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ниинистё признался, что хотел проверить знания Путина о российской культуре и спросил его о стихотворении Лермонтова, посвящённом смерти Александра Пушкина. В итоге, отметил президент Финляндии, его российский коллега говорил об этом более получаса.

По словам Ниинистё, Путин знал по этой теме всё. «Для него это и есть Россия, Россия в целом», — сказал он.

Также президент Финляндии уточнил, что на тех переговорах российский лидер был сконцентрированным, напористым, демонстрировал эрудицию и «был одержим российской культурой».

Также Саули Ниинистё в интервью The New York Times заявил, что Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта. Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», — сказал он, добавив, что во избежание нового вооружённого конфликта необходимо доверие.

Как передавало ИА Регнум, отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и вступления в НАТО. Также финские власти выслали нескольких российских дипломатов и затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.

В качестве ответных мер с 1 октября Россия отозвала согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и выслала девять финских дипломатов. Кроме того, послу Финляндии Антти Хелантеря заявили, что параметры вступления его страны в НАТО создают угрозу безопасности России.

Кроме того, 15 сентября глава МИД Финляндии Элина Валтонен объявила в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии, что автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну до 16 марта 2024 года.