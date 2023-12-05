Хельсинки, 5 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Руководство Финляндии собирается разместить американские войска на своей территории на фоне «пограничного кризиса» с Россией, заявил политолог Йохан Бэкман в беседе с «РИА Новости», комментируя сентябрьскую статью финского издания Iltalehti.

По мнению Бэкмана, на данный момент соглашение между финскими властями и США находится на этапе черновика. Политолог также добавил, что закрытие пограничных пунктов на границе с Россией потребовали именно в НАТО.

«Нам нужен диалог. Финские власти по инструкциям Вашингтона отказались от каких-либо разговоров с русскими», — передаёт слова эксперта агентство.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что на территории страны вскоре будет присутствовать военные США. По его словам, ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми. Дата начала пользования инфраструктурой не называлась.

Также Ниинистё напомнил, что Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству. По его словам, переговоры идут «хорошо».

Ранее Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу с 24 января 2024 года. В Финляндии 18 ноября сроком на три месяца закрыли четыре КПП на финско-российской границе. Власти Финляндии объяснили своё решение возрастанием притока в страну мигрантов с Ближнего Востока через территорию России.

Позднее Финляндия закрыла до 13 декабря 2023 года все автотранспортные контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, кроме грузового железнодорожного пункта пропуска Вайниккала.