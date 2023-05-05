Материалы с тегом «ПАЧЭС»
Тимофеева сообщила о самочувствии пострадавшего на саммите ПАЧЭС дипломата
Состояние здоровья члена российской делегации Валерия Ставицкого, подвергшегося нападению украинского депутата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, не вызывает опасений. Об этом 5 мая журналистам заявила глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга...
5 мая 2023
Сенатор Климов призвал не грешить на Турцию из-за инцидента в ходе ПАЧЭС
Турецкая сторона не виновата в том, что не смогла предотвратить хулиганские выходки украинской делегации в ходе работы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил заместитель председателя комитета Совфеда по...
5 мая 2023
Вассерман призвал ликвидировать террористическую организацию «Украина»
Инцидент, который произошел в ходе Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, в очередной раз доказал, что террористы всегда используют шанс напакостить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал попытки...
5 мая 2023
В Госдуме предложили направлять на конфликтные встречи таких, как Валуев
Предложение на международные встречи, где потенциально могут произойти конфликты, посылать таких парламентариев, как экс-боксёр Николай Валуев, выдвинул депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Об этом 4 мая сообщает РИА Новости. По мнению Гаврилова, России лучше воздерживаться от участия в...
5 мая 2023
Участники ПАЧЭС признались в получении методичек по голосованию
Признание в получении методичек, где указывалось, как им следует голосовать, сделали члены делегаций, представляющие ряд стан на проходящем в Анкаре заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом 4 мая сообщила глава комитета ГД РФ по развитию...
5 мая 2023
Посольство РФ в Анкаре подтвердило нападение на члена российской делегации
Факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) подтвердило посольство России в Анкаре. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба российского диппредставительства в своём телеграм-канале. Во время телеэфира...
4 мая 2023
Украинский депутат напал на секретаря российской делегации на ПАЧЭС
В Анкаре в кулуарах юбилейного заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) 4 мая украинский представитель напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные посольства России в Турции. По информации...
4 мая 2023
Попытка провокации Украины на саммите ПАЧЭС провалилась
Украинские делегаты на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре попытались сорвать выступление представителей России, но провокация потерпела неудачу. Об этом 4 мая заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и. о...
4 мая 2023
Участники ПАЧЭС два года не подтверждали полномочия делегации России
Участники Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) уже два года в нарушение регламента не подтверждают полномочия российской делегации. Об этом 4 мая заявила журналистам председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и...
4 мая 2023
Украина пыталась сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС
Члены украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в турецкой Анкаре предприняли попытку сорвать выступление делегации России. Об этом 4 мая журналистам заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам...
4 мая 2023
Депутаты Рады пытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС
Члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), который проходит в Анкаре. Об этом 4 мая журналистам заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества...
4 мая 2023