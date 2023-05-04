Анкара, 4 мая, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Члены украинской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в турецкой Анкаре предприняли попытку сорвать выступление делегации России. Об этом 4 мая журналистам заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», ― подчеркнула она.

Во время выступления главы делегации РФ в ПАЧЭС украинские депутаты встали с флагом Украины и отказывались занять свои места после неоднократных просьб. Некоторые из представителей делегации Украины вели себя крайне агрессивно, физически противодействовали попыткам пресечь провокацию, а также выкрикивали оскорбительные фразы.

Тимофеева добавила, что спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп попытался остановить происходящее и удалить участников акции из зала. В итоге попытка срыва на заседании спикеров не удалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене прошло со скандалом. Несколько активистов пытались развернуть флаг Украины на фоне делегации Белоруссии, представители которой в ответ попросили «убрать тряпку». При этом выступающий от белорусской группы не стал реагировать на провокацию и продолжил свой доклад.

В декабре прошлого года Россия приостановила перечисление взносов в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за действий украинской делегации на 60-м заседании ПАЧЭС в Белграде. Перед началом заседания делегация Украины разместила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Она также потребовала отвода российских участников во время утверждения мандатов. В знак протеста российская делегация покинула заседание.