Москва, 5 мая, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Турецкая сторона не виновата в том, что не смогла предотвратить хулиганские выходки украинской делегации в ходе работы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Я сейчас сам нахожусь в Турции. Я видел реакцию наших турецких коллег на случившееся. Эта реакция в принципе правильная. То есть смысл такой: «У нас тут международное мероприятие, и не надо из него делать балаган». Так это подавалось в местных новостях. То, что они знали, что может быть такой инцидент, — это факт. И мало кто может представить себе ситуацию, когда от украинцев не ждут скандалов», — сказал Климов.

По словам сенатора, подобное поведение украинских представителей неудивительно.

«Я встречался с украинскими делегациями на разных площадках. И вот они, если узнают, что мы там есть, делают всё, чтобы скандал был. Поэтому, что бы принимающая сторона ни делала, эти ребята и девчата (представители Украины. — Прим. ИА REGNUM), как свинья, которая всегда найдёт свою лужу, всегда найдут место, где можно похулиганить. Они же политические хулиганы! На площадке парламентской Ассамблеи ОБСЕ они тоже хулиганят. Поэтому грешить на турецкую сторону я бы не стал. Что касается ПАЧЭС, то большинство стран (Турцию я вывожу за скобки как хозяина мероприятия) там не самые дружественные нам. И украинцы почувствовали, что там они могут развернуться по полной», — заявил сенатор.

Ранее своим мнением о хулиганских выходках украинской делегации с корреспондентом ИА REGNUM поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, случившееся в Анкаре свидетельствует о том, что террористы всегда используют шанс, чтобы напакостить, и готовы ради этого даже сорвать те мероприятия, которые могли бы принести пользу жителям их страны. При этом парламентарий согласился с тем, что в случившемся нельзя винить турецкую сторону, которая просто не могла не пустить на мероприятия членов официальной украинской делегации.

Представители Украины пытались устроить провокацию во время выступления и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольги Тимофеевой, а после этого напали на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого уже в кулуарах ассамблеи.