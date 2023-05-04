Москва, 5 мая, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Предложение на международные встречи, где потенциально могут произойти конфликты, посылать таких парламентариев, как экс-боксёр Николай Валуев, выдвинул депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Об этом 4 мая сообщает РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Государственной думы Николай Валуев

По мнению Гаврилова, России лучше воздерживаться от участия в международных мероприятиях, где высока вероятность потенциального конфликта. Если же воздержаться от участия невозможно, тогда следует на них посылать таких депутатов, как Николай Валуев, который в прошлом был профессиональным боксёром. По мнению Гаврилова, Валуев смотрелся бы на подобных мероприятиях «более органично».

Гаврилов указал, что от стран — организаторов мероприятий нужно требовать обеспечения всех мер безопасности и наказания провокаторов с дальнейшим исключением возможности их участия в международных организациях.

Кроме того, Гаврилов полагает, что России нужно задуматься о целесообразности участия в организациях, допускающих провокации во время проведения мероприятий. Депутат указал, что действия украинских провокаторов наносят серьёзный репутационный ущерб странам-организаторам, принимающим такие международные мероприятия межпарламентского характера, как сейчас Турция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении с украинской стороны на члена российской делегации в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство России в Турции подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите ПАЧЭС. Российский представитель находится в больнице, где проходит медобследование. Ему оказана консульская помощь.