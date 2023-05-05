Анкара, 5 мая, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Состояние здоровья члена российской делегации Валерия Ставицкого, подвергшегося нападению украинского депутата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, не вызывает опасений. Об этом 5 мая журналистам заявила глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева

«Он чувствует себя хорошо, под контролем врачей в настоящее время находится в гостинице», ― добавила она.

Тимофеева подчеркнула, что ряд представителей российской делегации продолжает участвовать в работе саммита, чтобы донести позицию России ― великой державы, которая «должна звучать очень громко».

По словам Тимофеевой, инцидент обсудили посол России в Анкаре и спикер парламента Турции.

«Они (Турция. ― Прим. ред.) организаторы этого мероприятия, они должны были обеспечивать безопасность. Это к ним, конечно, очень большой вопрос, как такое могло случиться?» ― заявила глава делегации.

Она подчеркнула, что никто не имеет права оставить ни одно событие, ни одну провокацию без внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая украинские делегаты на саммите попытались сорвать выступление представителей России, но потерпели неудачу. И. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева назвала действия украинской стороны цирком.

На этом украинская делегация не успокоилась и повторила попытку в кулуарах саммита. Второй инцидент завершился нападением украинца на представителя России. Пострадал секретарь российской делегации Валерий Ставицкий.

На появившихся в Сети кадрах видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит флаг Украины, пытаясь устроить провокацию за спиной российского делегата. Ставицкий пытался помешать ему и выхватил флаг, после этого Мариковский набросился на него с кулаками. Его госпитализировали в больницу.

Пресс-атташе посольства России Ирина Касимова назвала этот случай вопиющим. По её словам, российская сторона привлекла внимание турецких властей к инциденту и выразила надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание.