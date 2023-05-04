Анкара, 4 мая, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Украинские делегаты на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре попытались сорвать выступление представителей России, но провокация потерпела неудачу. Об этом 4 мая заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Ольга Тимофеева

Она назвала действия украинской делегации не иначе как цирком. Он заключался в следующем: во время выступления главы российских делегатов представители Украины встали с национальным флагом и не возвращались на свои места, несмотря на многочисленные просьбы организаторов. При этом вели себя агрессивно и противились попыткам пресечь провокацию.

«Мы высказали свою точку зрения, призвав страны к осмыслению того, что мы находимся не в цирке», — добавила парламентарий.

Как рассказала Тимофеева, турецкий спикер Мустафа Шентоп попытался остановить происходящее и в конечном счёте удалось избежать полного срыва мероприятия.

Между тем, участники ПАЧЭС два года не подтверждают полномочия российской делегации. Из-за этого рассматривается вопрос о прекращении взносов, сказала Тимофеева. По её словам, россиянам в нарушение регламента организации указывают, какой депутат не нравится и какого убрать.