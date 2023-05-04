Анкара, 4 мая, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) подтвердило посольство России в Анкаре. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба российского диппредставительства в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара

Во время телеэфира главы российской делегации Ольги Тимофеевой по итогам ПАЧЭС украинские представители попытались устроить провокацию. В итоге на члена российской делегации, попытавшегося воспрепятствовать этому, было совершено нападение.

Уточняется, что российский представитель находится в больнице, где проходит медобследование. Ему оказана консульская помощь.

«Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду, что виновные понесут заслуженное наказание», — сказано в заявлении российского диппредставительства в Анкаре.

На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, как украинский депутат Александр Мариковский с развернутым флагом Украины в руках пытается устроить провокацию за спиной российского делегата. Ставицкий в попытке помешать ему выхватил из рук депутата рады флаг, после чего Мариковский набросился на него с кулаками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский представитель напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого в Анкаре в кулуарах юбилейного заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).