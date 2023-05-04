Анкара, 4 мая, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Участники Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) уже два года в нарушение регламента не подтверждают полномочия российской делегации. Об этом 4 мая заявила журналистам председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Владимир Федоренко/РИА Новости Ольга Тимофеева

«Нам не подтверждают полномочия уже два года. И мы рассматриваем вопрос о прекращении взносов», — сказала Тимофеева, участвующая в проходящем в Анкаре юбилейном саммите спикеров парламентов государств-членов 61-й Генассамблеи ПАЧЭС.

По её словам, российской делегации указывают, какой депутат не нравится, а кого убрать. Как заявила Тимофеева, всё это идёт в нарушение регламента.

«Мы оставляем право за собой решить, выплачиваем ли мы взносы. Мы и без них имеем право участвовать в работе организации, просто у нас не будет права голоса», — отметила парламентарий.

В декабре прошлого года Россия приостановила перечисление взносов в ПАЧЭС из-за действий украинской делегации на 60-м заседании в Белграде. Перед началом заседания делегация Украины разместила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Она также потребовала отвода российских участников во время утверждения мандатов. В знак протеста российская делегация покинула заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС 4 мая предприняли попытку сорвать выступление делегации России. Во время выступления главы делегации РФ в ПАЧЭС украинские депутаты встали с флагом Украины и отказывались занять свои места после неоднократных просьб. Некоторые представители Киева вели себя крайне агрессивно, физически противодействовали попыткам пресечь провокацию, а также выкрикивали оскорбительные фразы.