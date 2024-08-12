Материалы с тегом «Ольга Ярославская»
«Мы никому не нужны»: Омбудсмен Москвы о спасении своих детей от депортации
Уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала историю появления в её семье ещё двух детей — братьев-вьетнамцев. В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой омбудсмен отметила, что она уже взрослый человек, у которого подрастают внуки. Становиться снова мамой...
12 августа 2024
Детский омбудсмен дала совет, как защитить ребенка в Интернете
Некоторые родители полагают, что если ребёнок находится дома, то он в полной безопасности, однако это не так. Нельзя предугадать, кто «постучится» к нему в интернете, рассказала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. По её словам...
12 августа 2024
Число детей, пострадавших из-за самокатов в Москве, выросло в 1,5 раза
В этом году только за тёплый сезон число травмирования детей из-за самокатов возросло в Москве почти в полтора раза, рассказала детский омбудсмен в столице Ольга Ярославская в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. По словам уполномоченной по правам ребёнка, речь идёт...
12 августа 2024
Омбудсмен Москвы: в обществе не сформировано понятие ценности детства
В российском обществе не сформировано понятие ценности детства, считает уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой она отметила, что у многих родителей в России гипертрофировано отношение к детям — из своих чад...
12 августа 2024
18 детей выпали из окон в Москве за тёплый сезон в 2024 году
За лето в Москве из окон выпали 18 детей, пятеро из них скончались. Такую тревожную статистику привела детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в разговоре с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой. «18 случаев выпадения… Это вот только за этот сезон. Это ещё не окончательно, к сожалению»...
12 августа 2024
Детский омбудсмен Москвы дала рецепт воспитания счастливого ребёнка
Уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская раскрыла «рецепт» воспитания счастливых детей. Она дала советы родителям, какие вопросы необходимо задавать детям каждый день, а какие не стоит. По словам омбудсмена, многие родители этого не знают. Например, точно не стоит спрашивать у...
12 августа 2024