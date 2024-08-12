Москва, 12 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская раскрыла «рецепт» воспитания счастливых детей. Она дала советы родителям, какие вопросы необходимо задавать детям каждый день, а какие не стоит.

ИА Регнум Уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская

По словам омбудсмена, многие родители этого не знают. Например, точно не стоит спрашивать у детей «как дела?».

«Надо просто спрашивать, что ты сегодня чувствовал? А с кем ты сегодня разговаривал? А как ты дошёл до школы? Не натёр ли ты сегодня ногу? Как тебе новая куртка? А как тебя ребята оценили? А что твой сосед по парте? То есть надо быть абсолютно вовлечённым. Что вы делали на уроке труда? А что у тебя получилось? А что у тебя не получилось? А что у тебя по контрольной работе? И вам должно быть на самом деле все равно, что у него по контрольной работе. Оценки — это вообще зло», — сказала Ярославская.

Омбудсмен подчеркнула, что никогда не стоит ругать детей за оценки. Лучше спросить, что получилось, а что не получилось? Ярославская объяснила: если рассуждать о том, что такое «счастливый ребёнок», то это в первую очередь ребёнок, который чувствует свою нужность.

«А он будет чувствовать, что он нужен, если вы вовлечены в его жизнь. И только так вы сможете повлиять на него, и только так вы сможете его воспитывать, когда он будет вам доверять. А если просто я тебе куплю всё, что ты захочешь, это все отлично работает до 7–8 лет. А потом это шантаж, и нелюбовь, и эгоизм, и потребительство», — рассказала омбудсмен.

По её словам, в итоге потом в подростковом возрасте родителям за такой подход «сильно достаётся». Поэтому главным рецептом счастливой семьи и счастливых детей остаётся любовь, теплота и милосердие, которые родители должны вкладывать в своих детей.

Полное интервью Ольги Ярославской главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой читайте на сайте.