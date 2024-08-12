Москва, 12 августа, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала историю появления в её семье ещё двух детей — братьев-вьетнамцев.

ИА Регнум Уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская

В интервью главному редактору ИА РегнумМарине Ахмедовой омбудсмен отметила, что она уже взрослый человек, у которого подрастают внуки. Становиться снова мамой она не планировала, но жизнь распорядилась иначе.

«Ребят на меня вымела сама ситуация, что ребята были не гражданами России. И я понимала, что навряд ли их кто-то вообще возьмёт, потому что ни выплат за ними никаких нет. Они подростки. Взрослые, такие уже парни. Все хотят маленьких детей», — рассказала Ярославская.

Она призналась, что переживала из-за перспективы усыновления подростков, но вера в любовь и сердце подсказали, что стоит решиться на такой шаг.

Оба мальчика по национальности вьетнамцы, но родились и выросли в Москве. Совсем не знали вьетнамского языка, русский стал для них родным. Проблем у семьи не было до тех пор, пока родная мама ребят не умерла, и над ними не нависла угроза депортации во Вьетнам, где из всех родственников у них была лишь 92-летняя бабушка.

«И я считала, что это нарушение их прав. Депортация детей, которые родного своего коренного языка не знают, а знают только русский. И куда их депортировать? Кому? 92-летней бабушке? Куда это? Обрекать детей, в общем-то на беду. А они-то уже в своём возрасте понимали, что государство хоть это и законно, их предаёт», — сказала Ярославская.

Омбудсмен рассказала, что узнала о ситуации ребят, когда старший написал ей письмо, как уполномоченному.

«Он писал, что сделайте что-нибудь. Я знаю гимн Российской Федерации. Да, я по национальности не русский, но я родился в Москве. Я хочу остаться в Москве, я хочу остаться в России. Я хочу стать россиянином», — отметила она.

По словам Ярославской, делом мальчиков она заинтересовалась именно как уполномоченный по правам ребёнка — это её работа. Омбудсмен старалась найти ребятам опекунов, через которых дети смогли бы получить российское гражданство, но никто не откликнулся.

Как отметила Ярославская, отправившись к детям в центр, где они содержались, она была в очень подавленном настроении — ведь хороших новостей для мальчиков у неё не было.

«И мне старший просто говорит. Вы знаете, вы не расстраивайтесь. Мне тут ребята всё объяснили. Мы подростки. Мы не русские. Мы не граждане. Денег за нами нет. Да никому мы не нужны. Никто нас не возьмёт. И вот это был удар в десятку… И тут я перестала работать», — рассказала она.

Омбудсмен добавила, что мальчики, несмотря на свою сложную ситуацию, не отчаивались, они сохраняли спокойствие. Далее ситуация развивалась стремительно, буквально через день уже вся семья Ярославской посетила центр и познакомилась с ребятами, а через две недели оба мальчика стали полноправными членами семьи Ольги Ярославской.

Полное интервью детского омбудсмена Москвы читайте на сайте ИА Регнум.