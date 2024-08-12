Москва, 12 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. За лето в Москве из окон выпали 18 детей, пятеро из них скончались. Такую тревожную статистику привела детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в разговоре с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

ИА Регнум Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская

«18 случаев выпадения… Это вот только за этот сезон. Это ещё не окончательно, к сожалению», — сказала Ярославская.

Она выразила недоумение относительно несерьёзного отношения некоторых родителей к угрозе выпадения малышей из окон. Омбудсмен отметила, что буквально «из каждого утюга» родителям рассказывают о том, что сетка на окнах не способна удержать ребёнка, но ситуация не меняется, и едва ли ни каждый день появляются новые новости о том, что где-то снова ребёнок выпал из окна.

Ярославская рассказала, что несколько лет назад выступила с предложением дополнить набор от мэра «Наша радость», который получает каждый новорождённый в Москве, специальным блокиратором на окно. Власти это сделали, и теперь в каждом таком наборе есть специальное приспособление, которые легко устанавливается на окно и исключает риск выпадения малыша.

«Уже как бы ты задумайся, если тебе уже правительство говорит. Ну, что надо, вот прийти ещё правительству поставить этот блокиратор тебе на окно? Тебе уже его положили в набор», — подчеркнула детский омбудсмен.

Более того, напомнила она, стоит позаботиться и об установке специальных ручек с замками на окнах. Ведь четырёхлетние дети уже вполне сами могут открыть окно.

«Самый надёжный, это совет от производителя. Это ручка с замочком. Есть очень простой способ. Ну, так получается, что вы не хотите, слушайте, ну, снимите ручки. Есть ручки съёмные. Вы закрыли окно, ну, снимите. Открыли, вставили, открыли. Так тоже бывает. Ну, не очень эстетично, но безопасно», — посоветовала Ярославская.

По её словам, пока родители будто не хотят слышать советов, из-за чего аппарат омбудсмена уже думал предложить ужесточение ответственности для родителей вплоть до уголовной статьи о непредумышленном убийстве.

«В моей теории — это непреднамеренное убийство. Вот просто я рассуждаю как: родители знают, что живут на высоком этаже. Родители знают, что ребёнок маленький. Родители знают, что ребёнок может упасть из окна… А то, что у него вот эти связи не сходятся в голове, это чьи проблемы? Ну, в итоге мы теряем детей», — объяснила Ольга Ярославская.

Омбудсмен подчеркнула, что в любом детском несчастье виноват взрослый.

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