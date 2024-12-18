Москва, 18 декабря, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская собралась навестить семью Ивана Сухова, который утверждает, что у него несколько жён и 14 детей. Об этом омбудсмен сообщила журналистам.

VK/Иван Сухов

Она уточнила, что уже посещала это семейство.

«Перед Новым годом еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее», — сказала Ярославская, слова которой цитирует «РИА Новости».

Уполномоченный по правам ребёнка подчеркнула, что других полномочий в рамках работы с этой семьёй у неё нет. По словам Ярославской, во время прошлого визита она не обнаружила каких-либо нарушений.

Омбудсмен также отказалась давать морально-этическую оценку отношениям Сухова с его жёнами. Ярославская добавила, что этот вопрос не входит в её компетенции.

Как сообщало ИА Регнум, в марте уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что многодетных семей в России с каждым годом становится больше. По её данным, с 2016 года в стране количество семей, где воспитывают трёх и более детей, выросло на 56%. Львова-Белова уточнила, что в 2023 году их число приблизилось к 2,3 млн.

Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен в России Годом семьи. Соответствующее решение было принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи. С февраля в стране повысили размер многих выплат и пособий, связанных с рождением и воспитанием детей.