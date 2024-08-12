Москва, 12 августа, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Некоторые родители полагают, что если ребёнок находится дома, то он в полной безопасности, однако это не так. Нельзя предугадать, кто «постучится» к нему в интернете, рассказала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская

По её словам, проблема деструктивного влияния на детей, в том числе со стороны Украины, является серьёзной. Многие взрослые при этом живут в собственной иллюзии о том, что если ребёнок не находится где-то на улице — «где кругом опасности» — то всё в порядке.

«Дома пускай сидит. Дам ему планшетик, дам ему ноутбук, всё, пускай сидит дома — он находится в безопасности… Но он не находится в безопасности, потому что вы не знаете, кто по ту сторону экрана стучится к вашему ребёнку. Есть ли выход? Конечно, есть. Ответственное родительство», — сказала Ярославская.

Она дала несколько простых советов, которые помогут обезопасить детей в интернете. Например, необходимо любой гаджет ребёнка защитить специальными программами.

Пароль должен быть сложный и раз в полгода его следует менять. Также необходимо вести разъяснительную работу непосредственно с детьми: объяснять, как включить все настройки, которые блокируют все нежелательные, незнакомые, неопределяемые номера.

«Сможете ли вы на 100% защитить? Не сможете. Почему? Потому что ваш ребёнок общается в соцсетях, размещает там какой-то контент, играя в какие-то игры, он входит в какие-то группы… Он туда вошёл и подписался. И вот через эти группы тоже могут постучать. И вы можете об этом не знать», — предостерегла омбудсмен.

Ярославская также отметила необходимость разъяснить детям понятия «кибербуллинг», «шантаж», «вербовка». Ведь все публикуемые данные в интернете, фото и видео, по факту остаются там навсегда.

«Ребёнок вырастет, и вот эти фотографии могут быть использованы во вред», — добавила она.

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