Москва, 12 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В российском обществе не сформировано понятие ценности детства, считает уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой она отметила, что у многих родителей в России гипертрофировано отношение к детям — из своих чад люди буквально пытаются «сделать бога», думая, что это хорошо, это и есть ценность, но это не так.

ИА Регнум Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская

«Это вот этот такой эгоцентризм, эгоизм вокруг своего собственного чада. Знаете, как Господь сказал? Роди ребёнка и отпусти его. А дьявол сказал, роди ребенка и задуши его в своей любви. Об этом надо подумать и задуматься родителям, что они делают», — сказала Ярославская.

Более того, сейчас выросло поколение родителей, которые формировались в период развала СССР, во время разрушения многих понятий и идеалов. Результатом стал фактический переход на «рельсы капитализма» — для многих главной задачей стал заработок денег.

«У нас всё стало монетизироваться, люди сразу перестали заниматься дополнительным образованием, в детей не было возможности вкладывать. И ценности семейные у детей не сформированы были. У нынешних родителей — прошлых детей. И вот эта вот история, то, что они выросли, и они выросли в голоде, в таком, они говорят, думают о том, что, если они ребёнку купят лучший гаджет, если отвезут его на лучший курорт, если будут за него грызть глотку, это и есть ценность», — отметила омбудсмен, указав, что на самом деле истинная ценность заключается совсем не в этом.

Ценность — это уважение к ребёнку, уважение к его интересам, обеспечение его безопасности, подчеркнула Ярославская. И такой важный аспект, как безопасность, в головах современных родителей стоит явно не на первом месте, считает она.

«Это выпадения из окон, это средства индивидуальной мобильности, самокаты, это бытовые травмы. Это химия, которую дети пьют, потому что она стоит в доступе. Это телевизоры, которые на детей падают, потому что дети ползают… То есть вот те травмы, с которыми сталкивается ребёнок, то равнодушие, как мы все взрослые относимся к детям. Все», — заявила Ярославская.

Она объяснила, что раньше отношение общества к детям — не только к своим, к любым — было более ответственным. Ярославская привела в пример знакомую для многих ситуацию из детства: когда соседи приглядывали за всеми детьми, игравшими во дворе.

«Вот ты ж попробуй во дворе что-то сделай не так. У тебя, когда родители идут с работы, им точно расскажут, что делал твой сын, твоя дочь. Как, куда бегал, какими словами выражался и так далее. И это было не все равно бабушкам. И бабушки тебе не спустят. И прохожие тебе не спустят. Потому что была это какая-то всеобщая ответственность за детство», — объяснила омбудсмен.

Сейчас ситуация иная. Никто не делает детям замечаний, люди начали бояться неадекватной реакции и родителей, и самих современных детей, которые могут и нагрубить, и нахамить.

Полное интервью Ольги Ярославской читайте на сайте ИА Регнум.