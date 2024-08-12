Москва, 12 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В этом году только за тёплый сезон число травмирования детей из-за самокатов возросло в Москве почти в полтора раза, рассказала детский омбудсмен в столице Ольга Ярославская в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Детский омбудсмен в столице Ольга Ярославская

По словам уполномоченной по правам ребёнка, речь идёт не только о тех несовершеннолетних, которых сбили самокатчики, но и о детях, которые травмируются, катаясь на самокатах.

«У меня нет такого разделения в статистике. Я только скажу, что в том году за весь сезон, а у нас сезон ещё не закончен, у нас было 99 пострадавших детей. Это где-то до октября идёт сезон. А на сегодняшний день у меня 154 уже ребенка пострадали. Это и сбившие, и сбиваемые. Это те дети, которые прошли через поликлинику, это те дети, которые травмированы. Но хочу сказать, что погибших нет. Слава Богу», — сказала Ярославская.

Вопрос травмирования детей на средствах индивидуальной мобильности мог бы не стоять так остро, если бы исполнялись законы и ПДД. Так, например, взять электросамокат в аренду могут только лица с 18 лет, однако, по факту, на дорогах можно увидеть на самокате детей любого возраста.

Это происходит с попустительства или недосмотра взрослых. Аналогичная проблема и среди самых маленьких граждан. Так, в законодательстве прописано, что дети могут ездить на самокатах или велосипедах с трёх до семи лет под присмотром взрослых. Но зачастую родители в этот период не проводят необходимую работу, не объясняют детям как важно быть в шлемах и ездить аккуратно.

Ярославская привела в пример печальный случай из московского региона. Трёхлетний малыш попал в больницу в коме после того, как на самокате отправился на прогулку с отцом.

«Лежит в коме с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, и неизвестно, как он выйдет и что будет дальше. Самокат. Обычный. Вот на таких маленьких колёсиках… Папа гулял. Папа смотрел в свой мобильный телефон. Папа отвлёкся. Была небольшая горочка и попался камушек», — рассказала омбудсмен.

Она напомнила, что дети до 14–16 лет всегда падают головой вниз, так как в силу их физиологии голова тяжелее. При этом Ярославская подчеркнула, что вовсе не призывает не покупать самокаты или велосипеды. Но следить за своими детьми и объяснять важность ношения шлемов необходимо.

Высказалась омбудсмен и относительно идеи запрета на электросамокаты. Ольга Ярославская отметила, что в целом как мобильное средство передвижения самокаты очень удобны. Только не для пешеходов, которым приходится уворачиваться от них.

По мнению уполномоченной по правам ребёнка, разумнее всего создать инфраструктуру для такого вида транспорта — выделенные зоны, где смогут ездить самокатчики и не доставлять неудобств пешеходам.

Кроме того, Ольга Ярославская рассказала о проблеме выпадения детей из окон и дала советы, как защитить ребёнка в интернете.

Полное интервью омбудсмена читайте на сайте ИА Регнум.