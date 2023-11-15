Материалы с тегом «Николай Валуев»
Игры дружбы-2024 назвали прямым вызовом гегемонии МОК
Международный олимпийский комитет не имеет права давить на другие страны, требуя, чтобы те отказались от участия в Играх дружбы-2024. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 ноября заявил депутат Госдумы Николай Валуев. Ранее руководитель департамент по связям МОК с национальными олимпийскими...
15 ноября 2023
Валуев и Карелин объяснили действия МОК в отношении российских спортсменов
Дискриминация российских спортсменов началась уже давно, но усилилась после начала специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 октября заявил депутат Госдумы Николай Валуев. Ранее президент России Владимир Путин обвинил Международный олимпийский комитет в этнической...
19 октября 2023
Валуев заявил о возможном расколе в мировом боксе
Если США и Британия выйдут из Международной ассоциации бокса (IBA), то это может создать раскол в мировом боксе. Об этом 13 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» бывший чемпион мира в тяжёлом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев. «Такие попытки будут. И будет раскол», — сказал Валуев. Он добавил, что...
13 апреля 2023