Москва, 19 октября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Дискриминация российских спортсменов началась уже давно, но усилилась после начала специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 октября заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Станислав Красильников/ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Международный олимпийский комитет в этнической дискриминации российских спортсменов.

«Эта дискриминация идёт уже давно, — согласился Валуев. — Причём не только в отношении россиян, но и белорусов. Процесс усилился после начала специальной военной операции. Основные цели этой дискриминации две. Первая — это отделить российских спортсменов от государства и тем самым показать, что можно выращивать условных предателей, и таким образом дать некий толчок и пример всем остальным. Принцип «разделяй и властвуй!». Вторая цель — давление в сфере спорта высших достижений. Она проистекает из первой».

По его словам, МОК слишком явно показывает, что это политически абсолютно зависимая организация, на которую могут влиять политические круги определённых стран. Валуев полагает, что России в такой ситуации надо действовать исключительно в духе олимпийской хартии.

«Однако не той, которая меняется в угоду политической конъюнктуре, — уточнил он. — Вот недавно было внесено изменение о том, что спортсмены могут выражать свои политические пристрастия. Следовательно, Олимпийские игры превратятся в политические ристалища, а не спортивные арены. Нам необходимо действовать исключительно в рамках той хартии, которая была ещё при основателе МОК Пьере де Кубертене».

Как полагает парламентарий, в настоящий момент нынешнему главе МОК Томасу Баху необходимо усидеть в своём кресле. А так как у него есть «определённые скелеты в шкафу», то можно предположить, что на него оказывается политическое давление, в результате которого и было принято последнее решение МОК относительно российских спортсменов.

«Мы вынуждены констатировать, что большая политика слишком влияет на международное олимпийское движение, которое таким образом дискредитирует себя и не может быть твой силой, которой оно было до недавнего времени», — сказал Валуев.

По его словам, России надо организовывать альтернативное спортивное движение, в котором нет места политике, однако это не должно выглядеть так, словно Россия обиделась, отказалась и не приехала.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин считает, что Россия должна продолжать настаивать на своей правоте и применимости одинаковых правил и трактовок и к РФ, и ко всем остальным спортивным державам.

«А тот подход, который к нам применяют сегодня, — это всё тенденциозно и необоснованно, — уверен Карелин. — Нам надо продолжать участвовать в консультациях, приводить свои аргументы, напоминать о нашей воле в международном олимпийском движении».

Он считает, что, этнически дискриминируя россиян, МОК добивается того, чтобы Россия отказалась от своих традиций и от своей истории.

«Везде одно и то же. К сожалению Международный олимпийский комитет потерял автономность как международный институт и пляшет под чужую дудочку», — сказал Карелин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента России Владимира Путина, подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Путин констатировал, что некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого распространяется Олимпийская хартия.

Кроме того, он заявил, что международный спорт вырождается, потому что очень коммерциализирован. Путин напомнил, что спортивные организации создавались не с политическими целями, а для того, чтобы объединять людей.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Такое решение было объяснено тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.