Москва, 10 февраля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Валуев 10 февраля фразой «Восток — дело тонкое» прокомментировал решение властей Азербайджана запретить ему въезд в страну.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Депутат Госдумы Николай Валуев

МИД Азербайджана ранее заявил, что решение было принято из-за «оскорбительных и угрожающих» заявлений Валуева, сделанных им после выдвинутого Баку требования закрыть представительство Россотрудничества — «Русский дом».

«Я не буду рассматривать это как некую провокацию. Восток — дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он всё-таки считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. (…) Там свои порядки и свой устав», — сказал депутат «РИА Новости».

«Русский дом» существует ради культурного обмена между народами, его закрытие вызывает недоумение, сказал Валуев. Он также выразил надежду, что «недоразумение» будет исправлено.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля власти Азербайджана запретили деятельность в стране Россотрудничества и агентства США по международному развитию (USAID). Издание Report написало, что причиной такого решения стало стремление Баку к «независимости от внешнего влияния».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что Москва готова решить вопрос с регистрацией «Русского дома» в Баку, предприняв все необходимые шаги в рамках законодательства Азербайджана.

Валуев в свою очередь раскритиковал решение Баку и призвал правительство РФ обратить внимание на деятельность азербайджанских диаспор в России, некоторые из которых, по словам депутата, занимаются не всегда законными денежными операциями.

Возможно, президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что своим демонстративным поведением сможет выбить у Москвы какие-то уступки, но он забывает, что нуждается в России куда больше, чем Россия в нём, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.