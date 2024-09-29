Москва, 29 сентября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Бывший боксёр, ныне депутат Госдумы Николай Валуев не поддержал идею главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая предлагала сбросить бомбу в центр Лондона, чтобы вернуть российских спортсменов на международные соревнования.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

«Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий Британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определённое время, действительно, резко бы поубавилось проблем — тут Вяльбе права. Но человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие», — заявил Валуев в интервью Sport24.

Елена Вяльбе сделала данное заявление в интервью 28 сентября. После этого её раскритиковали многие российские спортивные журналисты.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) информировали, что отстранение российских и белорусских лыжников от международных соревнований по-прежнему остаётся в силе.

29 сентября также призвали не обращать внимания на решения Международного союза конькобежцев (ISU). Днём ранее ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.

28 сентября стало известно, что российских и белорусских биатлонистов не допустят к участию в новом международном сезоне даже в так называемом нейтральном статусе.

Россия идёт и продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений, заявлял ранее президент России Владимир Путин. По его словам, РФ будет расширять форматы национальных и международных спортивных событий.