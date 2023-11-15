Москва, 15 ноября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет не имеет права давить на другие страны, требуя, чтобы те отказались от участия в Играх дружбы-2024. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 ноября заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Егор Алеев/ТАСС

Ранее руководитель департамент по связям МОК с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод призвал их отказаться от участия Играх дружбы-2024 года, так как такие соревнования будто бы способствуют росту политизации мирового спорта.

«Чья бы корова мычала! — рассмеялся Валуев. — Я хоть взрослый человек, но не перестаю поражаться наглости, когда на голубом глазу человек обвиняет другого в проступке, который он только что сам и совершил. Это перекладывание с больной головы на здоровую!»

По его мнению, МОК — это как раз те люди, которым мировой спорт должен быть «благодарен» за политизацию всего Олимпийского движения и дискредитацию Олимпийской хартии. Тем не менее сейчас МОК заявляет, что Россия собирается политизировать соревнования.

«Между тем Россия предлагает всем желающим выступать под своими флагами независимо от того, что происходит в их странах, — призвал не забывать Валуев. — Украину позовут, Израиль позовут. Всех позовут. Все получат заявки. А МОК призывает к откровенной дискриминации».

Депутат признал, что Игры Дружбы-2024 не будут столь же представительны, как Олимпийские или чемпионаты мира, причём произойдёт это в силу политических причин. Некоторые спортсмены побоятся приехать, остерегаясь санкций, дисквалификаций и прочего.

«Но это заявка на то, чтобы противопоставить политизации спорта совершенно открытые соревнования, которые как раз и будут соответствовать духу олимпийского движения. Сразу все на эти соревнования не приедут. Но это неприкрытый вызов гегемонии МОК», — сказал Валуев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МОК призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые состоятся в России. Более того, участие в таких играх якобы будет противоречить «коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта».

Комментируя такой поступок МОК, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжит контактировать с Международным олимпийским комитетом. Кроме того, он призвал не забывать, что у МОК нет монополии на сферу спорта.

В свою очередь, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сказала, что реакция МОК на организацию Россией Игр дружбы была ожидаемой. Кроме того, она сказала, что спортсмены приедут на Игры дружбы просто выступать и получат достойные призовые, а не будут устраивать какие-либо политические акции.

Отметим, что ранее глава МОК Томас Бах заявил, что спорт не может и не должен быть аполитичным, но он должен быть политически нейтральным. По его словам, «если он возьмёт на себя роль рефери в каждом конфликте, это будет концом международного спорта».