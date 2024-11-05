Москва, 5 ноября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Если у алжирского боксера-трансгендера Иманы Хелиф, который выиграл золото в женских соревнованиях Олимпиады 2024 не заберут олимпийскую медаль, то такие случаи в спорте приобретут массовый характер. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Николай Валуев

«Я сомневаюсь что у Хелив заберут медаль, ведь ранее уже у неё были провалены трангендерные тесты, тем не менее она приняла участие в Олимпиаде-2024», — подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум у «представительницы» Алжира Иман Хелиф, которая выиграла золото Олимпиады‑2024 в боксе, отсутствуют матка и яичники. Об этом говорится в медицинском отчёте боксёрши-трансгендера: по результатам МРТ-исследований выявили, что у Хелиф вместо матки и яичников в паховом канале были обнаружены гонады (семенники), а также подтвердилось наличие микропениса. Кариотип спортсменки (46, XY) и уровень тестостерона (14,7 нмоль/л) соответствуют мужским нормам.

«Допинговые скандалы уже всем поднадоели и никого этим не удивишь. Поэтому трансгендерные скандалы в спорте будут возникать все чаще, и в основном в женском спорте. Их цель вполне объяснима: человечество приучают к определенному виду извращений чтобы оно не плодилось. Никто в последние десятилетия этого не скрывает», — подчеркнул Валуев.

Депутат добавил, что спорт популярен и привлекает внимание огромного количества людей, и извращения, которые пропагандируются в спорте высших достижений будут порождать желание подражать. То если это модно, хорошо и успешно, то большое количество молодых людей могут избрать для себя путь подобных извращений.

«Международное Олимпийское движение можно сказать, что умирает, оно себе выписало билет в один конец. Если чиновники МОК будут дальше так действовать, то спорт превратится в одну большую пропагандистскую машину извращений», — отметил Валуев.

Никаких массовых возмущений людей по этому поводу вы не увидите, потому что Европа эту модель извращений приняла на государственном законодательном уровне. И очень жаль женщин-спортсменок, потому что именно в женский спорт будут приходить бывшие мужчины (трансгендеры), подытожил депутат.

Как передавало ИА Регнум Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие боксёров Иманы Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня,которые после провала гендерного теста были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года, к участию в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже