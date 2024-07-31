Москва, 31 июля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Трансгендеры используют своё преимущество, приходя в женские виды спорта, и это совершенно несправедливо. Об этом ИА Регнум 31 июля заявил депутат Государственной думы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, комментируя призыв представителя МОК Марка Адамса не оказывать давление на допущенных к Олимпийским играм боксёров, которые ранее были отстранены от соревнований, так как провалили гендерный тест.

Global Look Press

МОК одобрил участие боксёров Иманы Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые после провала гендерного теста были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года, к участию в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже. На брифинге Адамс заявил, что на данном этапе спортсменки якобы соответствуют требованиям, по паспорту они являются женщинами и участвуют в соревнованиях на протяжении многих лет, сейчас было бы «неправильно стигматизировать их».

Валуев отметил, что участие спортсменов-трансгендеров с подачи Международного олимпийского комитета на 100% осуществляется в женских видах спорта.

«Переделанные в женщин мужчины используют своё преимущество, приходя в женские виды спорта. Есть люди, готовые на всё ради медалей и славы. Вчерашние мужчины не блистали в мужских видах спорта, но в силу разницы полов, выступая в женских соревнованиях, они начинают одерживать победы. Самым комичным в этих случаях является то, что настоящие женщины всё-таки побеждают трансгендеров», — пояснил бывший чемпион мира по боксу.

Он подчеркнул, что такая ситуация вызывает вопросы о справедливости в спорте. Включение трансгендеров в женские виды спорта несправедливо. Однако это является частью более широкой повестки по пересмотру ценностей, размыванию семейных ценностей и культурных норм. Продвижение трансгендеров в мир спорта является частью этой повестки. Спорт интересен всему миру, и выдающихся спортсменов знает весь мир, добавил депутат.

По его словам, продвижение трансгендерной политики — это решение, которые приняли те, кто управляет мировыми процессами. И эта повестка будет продолжаться и дальше. МОК в лице своего президента Томаса Баха и высшего совета уже сломал все понятия Олимпийской хартии о равных возможностях в спорте.

«Когда женщин заставляют соревноваться с переделанными мужчинами, ни о какой справедливости в соревнованиях говорить не приходится. Можно только представить, что может сделать боксёр-мужчина, соревнуясь с женщиной-боксёром. Ведь у этих спортсменов совершенно разные физические, скоростные, силовые данные, выносливость и прочее. Это общемировая проверка, кто готов, а кто не готов с этим мириться. Пока никто из спортсменов не отказался от участия в таких Олимпийских играх, а это значит, что они приняли эти условия. Лидеры российского спорта правильно сделали, что не поехали на Олимпиаду. Также было принято правильное решение не показывать Олимпийские игры в России», — подчеркнул Валуев.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что МОК проводит последовательную политику, которая полностью дискредитирует международное олимпийское движение: нарушаются принципы равенства спортсменов, так как женщины не могут соревноваться с людьми, чья физиология остаётся мужской.

«МОК делает всё, чтобы уничтожить олимпийское движение и дискредитировать его. Международное олимпийское движение стало заложником западных ценностей и норм, направленных на расчеловечивание людей. МОК действует несамостоятельно и является лишь инструментом по продвижению этих ценностей. Такая политика является частью так называемой «позитивной дискриминации» в отношении ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и создания преференций для его представителей. Это касается не только сферы политики и бизнеса, но и образования, а теперь и олимпийского движения. Решение МОК является логичным продолжением той вакханалии, которую устроили организаторы Олимпиады во время открытия Олимпийских Игр в Париже», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в этой ситуации следует думать об альтернативных спортивных площадках, которые будут придерживаться принципа чистоты спорта.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году МОК опубликовал свод принципов для международных федераций по допуску трансгендеров до соревнований. Там, в частности, отмечалось, что «любой спортсмен, соответствующий критериям допуска, должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше». В том же году первый спортсмен-трансгендер принял участие в Олимпийских играх.

Первым трансгендером на Олимпиаде стала новозеландка Лорел Хаббард, в Токио в 2021 году она выступила в соревнованиях по тяжёлой атлетике. 44-летняя спортсменка, сменившая пол в 2012 году, не смогла сделать одной успешной попытки.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру из-за скандальных пародий на «Тайную вечерю» и обилия трансгендеров. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот отметил, что открытие Олимпийских игр (ОИ) — 2024 в Париже стало символом отказа от гуманизма, высших целей и достижений человечества.

В России планируют провести Игры дружбы. В программу соревнований войдут 20 олимпийских видов спорта, 10 неолимпийских, а ещё по 14 видам спорта идёт диалог. К соревнованиям подготовили 247 наград, и их количество увеличится. Москва примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.