Москва, 14 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России Николай Валуев после демонстрации президентом Сербии Александром Вучичем российского флага на футбольном матче ожидает увеличения количества товарищеских матчей между двумя государствами.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

12 октября перед игрой Сербии и Швейцарии (2:0) в рамках Лиги наций глава государства развернул шарф с изображением российского триколора и сербского флага.

«При такой поддержке можно ожидать более частых товарищеских матчей между странами, при том что их и так никто не ограничивает», — процитировала 14 октября Валуева газета «Спорт-Экспресс».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре сербский президент заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и другие вопросы, связанные в числе прочего с сотрудничеством двух стран в экономической и энергетической сферах.

В мае Вучич заявил, что Сербия всегда будет благодарна России за отказ поддержать резолюцию Генассамблеи ООН по «геноциду» в Сребренице в 1995 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Сербия на протяжении веков была самым надёжным союзником России. Он также заявил о духовной близости двух стран.