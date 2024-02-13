Материалы с тегом «Константин Чуйченко»
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы по линии Минобороны и МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности текущую информацию по линии Министерства обороны и МИД России, а также заслушал министра юстиции Константина Чуйченко. Оперативное совещание прошло в режиме видеоконференции 13 февраля. «У нас с вами сегодня есть возможность и...
13 февраля 2024
Из реестра иностранных агентов исключили 64 юридических и физических лица
Из реестра иностранных агентов по различным основаниям были исключены 64 юридических и физических лица, сообщил 25 октября на заседании в Госдуме министр юстиции Константин Чуйченко. Чуйченко отметил, что не считает действующий закон об иноагентах репрессивным. «Закон прежде всего направлен на...
25 октября 2023
Чуйченко предложил лишить иностранных агентов возможности зарабатывать
Иностранных агентов следует полностью лишить возможности зарабатывать деньги в России, а статус иноагента нужно давать в том числе за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил 13 мая министр юстиции России Константин Чуйченко. Сейчас иностранные агенты лишены...
13 мая 2023
Чуйченко: необходимо решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции
Ни в одной стране мира, кроме России, нет конституционного запрета на государственную идеологию, этот вопрос рано или поздно придётся решать, заявил 11 мая министр юстиции Константин Чуйченко. В Конституции России данная статья была установлена вместо 6-й статьи Конституции СССР, где говорилось...
11 мая 2023
Минюст намерен отменить возможность смены пола в российском паспорте
Министерство юстиции России намерено отменить возможность смены пола в российском паспорте и других документах, рассказал 24 апреля в интервью ТАСС глава ведомства Константин Чуйченко. По словам министра, это может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в национальном...
24 апреля 2023