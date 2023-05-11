Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Ни в одной стране мира, кроме России, нет конституционного запрета на государственную идеологию, этот вопрос рано или поздно придётся решать, заявил 11 мая министр юстиции Константин Чуйченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация является правопреемником Союза ССР

В Конституции России данная статья была установлена вместо 6-й статьи Конституции СССР, где говорилось, что коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой, напомнил министр.

Партийный билет № 0000002, 1936

«Ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в своё время по совету наших так называемых партнёров взяла на себя эти повышенные обязательства», — сказал Чуйченко в своём выступлении на Петербургском международном юридическом форуме.

Статья 13 Конституции России в действующей редакции гласит: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. Общественные объединения равны перед законом».

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

В январе 2023 года депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что Россия проигрывает информационную войну Западу. В США действует «огромная фабрика» информационной войны, которая «стоит миллиарды долларов», сказал депутат. Для исправления ситуации нужно закрепить идеологию патриотизма в Конституции, добавил Фёдоров.

В августе 2022 года с аналогичным предложением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. На фоне экономических войн и информационных атак недругов стране необходима государственная идеология, отметил он. «У россиян должно быть общее представление о будущем страны, целях ее развития. Должна быть общая идея, которую будут чтить и уважать все россияне», — сказал Миронов.