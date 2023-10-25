Москва, 25 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Из реестра иностранных агентов по различным основаниям были исключены 64 юридических и физических лица, сообщил 25 октября на заседании в Госдуме министр юстиции Константин Чуйченко.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Чуйченко отметил, что не считает действующий закон об иноагентах репрессивным.

«Закон прежде всего направлен на профилактику. За (время. — Прим. ред.) существования института иностранного агентирования в РФ у нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. И порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям», — сказал министр.

Одним из таких оснований становилась «утрата связи с западными выгодоприобретателями», добавил Чуйченко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года министр юстиции предложил полностью лишить иностранных агентов возможности зарабатывать деньги в России, а статус иноагента давать в том числе за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей.

Осенью 2023 года Минюст внёс в перечень иноагентов несколько десятков лиц, в том числе бывшего заместителя министра иностранных дел Георгия Кунадзе, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, политтехнолога Станислава Белковского и бывшего главного редактора «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия Муратова.

Закон о создании единого реестра сведений об иноагентах и аффилированных с ними лицах был принят в марте 2022 года. К аффилированным лицам причисляют руководителей и сотрудников организаций-иноагентов. В декабре 2022 года вступили в силу новые ограничения для иноагентов — им запретили работать на госслужбе, объектах критической информационной инфраструктуры, а также преподавать в школах.