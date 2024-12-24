Москва, 24 декабря, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В России планируется ввести ряд ограничений для неплательщиков алиментов. Об этом 24 декабря заявил министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что специалисты уже изучают практику других государств. Например, в Китае неплательщикам алиментов запрещено летать на самолётах в бизнес-классе.

«Там есть и другие ограничения. Мы сейчас работаем в этом направлении, и я думаю, что в ближайшее время, наверное, свою позицию сформируем и представим», — заявил Чуйченко.

Новость дополняется