Москва, 27 июля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Министерство юстиции России предложило ужесточить контроль государства за нотариусами. Об этом сообщил министр Константин Чуйченко на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации.

Максим Блинов/РИА Новости

«Законопроектом уточняются отдельные корпоративные правила. Кандидаты на должности председателя Федеральной нотариальной палаты и региональных палат будут проходить предварительное согласование с Минюстом или его территориальным органом», — заявил он.

По словам министра, законопроект предусматривает создание единых государственных квалификационных комиссий, отвечающих за процедуру допуска в профессию. Комиссия будет состоять из восьми членов — три от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти региона.

Проект закона предполагает ограничение срока пребывания на должности председателя Федеральной нотариальной палаты четырьмя годами и двумя сроками подряд.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Чуйченко рассказал, что в проект закона о нотариате предложили внести поправки, позволяющие увеличить предельный возраст нотариусов до 80 лет. Он уточнил, что продление предельного возраста необходимо будет согласовывать с территориальными управлениями Минюста.

Ранее Минюст предложил расширить полномочия сотрудников Федеральной системы исполнения наказаний. Изменения, затрагивающие возможность применения физической силы, спецсредств и оружия, коснутся задержания преступников, оказывающих сопротивление или пытающихся причинить вред себе или окружающим.