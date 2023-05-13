Санкт-Петербург, 13 мая, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Иностранных агентов следует полностью лишить возможности зарабатывать деньги в России, а статус иноагента нужно давать в том числе за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил 13 мая министр юстиции России Константин Чуйченко.

Сергей Корсун ИА REGNUM Иноагенты

Сейчас иностранные агенты лишены возможности получать государственное финансирование, но такого ограничения недостаточно, считает министр.

«Иностранный агент — это статус, (наделение — ред.) которым предполагает необходимость соблюдения этим лицом определенных условий. И этот статус (гражданин — ред.) должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», — заявил Чуйченко на Международном Петербургском юридическом форуме.

Также он сообщил, что министерство юстиции намерено разработать критерии для проведения экспертиз о соответствии нравственным ценностям рекламной продукции.

Статус иностранных агентов с 2012 года присваивается в России лицам и организациям, получающим иностранное финансирование или находящихся под иностранным влиянием. Иностранные агенты должны регистрироваться в качестве таковых в Минюсте и сопровождать пояснением о своём статусе все свои материалы в публичном пространстве.

В марте 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что молодые люди в России первыми попадают под удар западной пропаганды, а потому важно оградить их и остальных граждан страны от влияния деструктивных течений и организаций, а также создавать условия для укрепления патриотизма.